СК Беларуси сообщил об очередном уголовном деле за оскорбления представителей власти

Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования уголовного дела «экстремистской направленности» в отношении «46-летнего уроженца Бобруйска».

Обвиняемый «в период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года оскорблял представителей власти, в том числе высших должностных лиц Республики Беларусь, угрожал им физической расправой, в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей, а также разжигал социальную вражду и рознь в обществе».

«…при совершении преступлений использовал несколько мобильных телефонов и планшет с сим-картами различных операторов сотовой связи, в том числе Российской Федерации и Республики Польша. При этом он находился в различных местах на территории Республики Беларусь и сопредельных стран, постоянно менял свои никнеймы, что затрудняло установление его личности и задержание», - сказано в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы 54 эпизода преступной деятельности, по уголовному делу признано потерпевшими 39 лиц. Мужчина ранее не судим и работал дальнобойщиком в российской транспортной компании.

Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст.369 (публичное оскорбление представителя власти); ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел); ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности); ч.2 ст.366 (угроза в отношении президента РБ); ч.1 ст.368 (оскорбление президента РБ); ст.389 (угроза в отношении судьи); ст.391 (оскорбление судьи); ст.188(клевета); ч.1 ст.130 (разжигание социальной вражды и розни).

Санкции вышеуказанных статей предусматривают максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.