Вдову Зельцера будут судить как невменяемую

Марию Успенскую, вдову погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Андрея Зельцера, будут судить как лицо, совершившее общественно опасное деяние.

Об этом сообщают белорусские медиа со ссылкой на расписание Верховного суда РБ.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, человеком, совершившим общественно опасное деяние, считается лицо, совершившее преступление в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством. К таким людям по решению суда применяются принудительные меры безопасности и лечения.

Минский городской суд начнет 31 мая рассматривать уголовное дело Успенской.

Успенской предъявлено обвинение в соучастии в убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. Ее задержали 28 сентября прошлого года после перестрелки, в которой погиб ее муж Андрей Зельцер.