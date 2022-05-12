Последнее обновление: 12.05.2022 13:09

Власти Беларуси приговорили экс-главу общества защиты птиц к 2,5 годам колонии

Белорусские власти от правили на 2,5 года в колонию бывшего руководителя общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Виктора Фенчука.

Суд признал его виновным в нарушении общественного порядка. По версии следствия он перекрывал движение на проезжей части и выкрикивал лозунги. Также "Минсктранс" предъявил ему гражданский иск на 196 тысяч рублей.

ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" ликвидирована в марте 2022 года. По версии Минюста, организация под видом волонтерства по спасению птиц осуществляла экстремистскую деятельность и поддерживала протесты в стране.

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