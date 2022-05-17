В мире число заражений коронавирусом превысило 523,24 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 523246578 (+1897012 сутки) по данным Worldometer на 7:32 17 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6290706 (+2181) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 23684229 (+542692) человек, из них 39052 (+34) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 493271643 (+1352139) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84357607 (+64933) случаями заражения, Индия – 43125370 (+1569), Бразилия – 30701900 (+13510), Франция – 29189582 (+5936) и Германия – 25809664 (+29394). Беларусь – на 64 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 392930, США – 64933, Тайвань – 61753, Австралия – 42045, Япония – 34845. Беларусь (-) – на 136 (-22) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1026899, Бразилия – 665056, Индия – 524260, Россия – 377759 и Мексика – 324611. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Великобритания – 176, Франция – 126, США – 107, Италия – 102, Бразилия – 89. Беларусь – на 96 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.