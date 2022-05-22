В мире число заражений коронавирусом превысило 527,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 527283805 (+476505 сутки) по данным Worldometer на 8:49 22 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6299915 (+951) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 227 странах. На данный момент лечение проходит 23692338 (-195950) человек, из них 38102 (-138) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 497291552 (+671504) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84984459 (+40232) случаями заражения, Индия – 43136371 (+2039), Бразилия – 30780028 (+17615), Франция – 29337985 (+22507) и Германия – 26082317 (+28383). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 219030, Тайвань – 84639, Австралия – 46626, США – 40232, Япония – 39001. Беларусь (-) – на 111 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1028902, Бразилия – 665657, Индия – 524413, Россия – 378270 и Мексика – 324617. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 102, Италия – 91, Германия – 76, США – 72, Индия – 65. Беларусь – на 83 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.