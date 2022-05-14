В мире число заражений коронавирусом превысило 520,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 520476245 (+696195 сутки) по данным Worldometer на 9:38 14 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6286776 (+2110) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39126676 (+179266) человек, из них 39149 (-33) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 475062793 (+514819) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84174521 (+87595) случаями заражения, Индия – 43119112 (+2512), Бразилия – 30664739 (+25609), Франция – 29130343 (+32773) и Германия – 25733580 (+67670). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 87595, Германия – 67670, Тайвань – 52701, Австралия – 52083, Япония – 42378. Беларусь (-) – на 134 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1026527, Бразилия – 664830, Индия – 524201, Россия – 377464 и Мексика – 324465. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 272, Германия – 181, Бразилия – 130, Италия – 115, Южная Африка – 114. Беларусь – на 94 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.