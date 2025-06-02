Последнее обновление: 02.06.2025 15:07

Ущерб криптоиндустрии от взломов в мае достиг $244 млн

Совокупные потери криптопроектов в результате зафиксированных в мае 20 взломов составили $244,1 млн. Это почти на 40% меньше, чем в предыдущем месяце, отметили в PeckShield.

Крупнейшим инцидентом стала атака на пулы децентрализованной биржи Cetus в сети Sui с потенциальным ущербом в $223 млн. Однако валидаторы блокчейна заблокировали на двух адресах хакера активы на $163 млн.

Сообщество Sui одобрило экстренное обновление протокола, позволяющее восстановить средства для возмещения пользователям. Команда DEX предложила злоумышленнику $6 млн за возврат 20 920 ETH, которые он успел вывести.

Специалисты Dedaub объяснили взлом Cetus уязвимостью в проверке параметров ликвидности автоматического маркетмейкера.

28 мая неизвестный атаковал DeFi-протокол Cork Protocol и похитил $12 млн в криптовалюте.

Третьим по объему ущерба за месяц стал взлом индивидуального инвестора на $5,2 млн, предположительно связанными с КНДР хакерами.

В первом квартале киберпреступники украли $1,64 млрд в результате 40 инцидентов.

Большая часть суммы пришлась на февральский взлом централизованной биржи Bybit на $1,46 млрд. Федеральное бюро расследований США подтвердило причастность к атаке северокорейской группировки Lazarus Group.



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