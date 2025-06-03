Мировые центробанки в апреле увеличили объемы золота в своих ЗВР на 12 тонн

Мировые центробанки в апреле, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 12 тонн.

Это меньше среднемесячного объема закупок за последний год (28 тонн), отмечает аналитик WGC Кришан Гопол. Возможно, замедление темпов закупок - ответ на быстрый рост цены на золото с начала года. Хотя даже это ралли вряд ли удержит центробанки от закупок золота, поскольку они, как правило, носят более стратегический характер, считает аналитик.

Самыми активными покупателями остаются центробанки развивающихся стран. Лидирует по объему закупок Польша (прибавила 12,4 тонны в апреле). Далее с большим отрывом следуют Чехия (2,5 тонны), Кыргызстан (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Турция (2,1 тонны), Казахстан (0,9 тонны), Иордания (0,7 тонны) и другие.

Крупнейшим продавцом золота в апреле оказался Узбекистан (снизил запасы на 11,2 тонны).

С начала года закупки золота центробанками остаются распространенным явлением, отмечает Гопол, но ограничиваются развивающимися рынками, и доминирует Национальный банк Польши. Продажи менее распространены, но также доминирует один банк - ЦБ Узбекистана.