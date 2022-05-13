В мире число заражений коронавирусом превысило 519,78 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 519780050 (+634471 сутки) по данным Worldometer на 7:47 13 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6284666 (+2310) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 38947410 (+96423) человек, из них 39182 (-76) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 474547974 (+535738) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84066379 (+85830) случаями заражения, Индия – 43116600 (+3187), Бразилия – 30639130 (+21344), Франция – 29097570 (+36047) и Германия – 25665910 (+82652). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 85830, Германия – 82652, Тайвань – 65446, Австралия – 57314, Япония – 45740. Беларусь (-) – на 131 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1026109, Бразилия – 664700, Индия – 524190, Россия – 377359 и Мексика – 324465. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Великобритания – 284, США – 222, Германия – 179, Канада – 177, Бразилия – 136. Беларусь – на 92 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.