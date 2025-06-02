Последнее обновление: 02.06.2025 18:54

Экс-глава МИД Германии избрана председателем Генассамблеи ООН

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за назначение экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии этого органа.

"Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии Генассмблеи", – сказал председатель нынешней 79-й сессии ГА ООН Филемон Янг.

В своей речи после избрания Бербок поблагодарила за доверие и пообещала быть "честной посредницей" всех государств-членов ООН.

В тайном голосовании за бывшую главу дипломатии Германии проголосовали 167 государств.

80-я сессия ГА ООН начнется в сентябре.

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