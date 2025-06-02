В Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025

В Балтийском море стартуют учения НАТО Baltops-2025. Об этом сообщил Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши.

"В маневрах этого года примут участие около 50 различных типов кораблей. 6-й флот США, дислоцированный на юге Европы, несколько дней назад объявил, что направляет на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Немцы будут иметь сильное представительство - к Baltops присоединится, среди прочих: фрегат FGS Bayern.

Британцы, в свою очередь, отправили большую группу патрульных кораблей P2000", - говорится в сообщении.

Участники учений в течение следующих двух недель будут действовать на обширных участках южной части Балтийского моря - от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива. На военно-морских полигонах экипажи некоторых кораблей проведут артиллерийские стрельбы.

В Baltops-2025, помимо кораблей, будет задействована военная авиация.

"В этом году организаторы уделили большое внимание борьбе с различными типами беспилотников: как воздушными, так и наземными", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в этом году мероприятие состоится при исключительных обстоятельствах". "Несколько дней назад Балтийский флот России начал масштабные маневры. <...> Между тем ситуация в Балтийском море уже некоторое время остается напряженной. За последние месяцы произошло несколько случаев повреждения подводной инфраструктуры, имеющей важное значение для западных стран", - говорится в сообщении.