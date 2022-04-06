Многодетная мать вернула Лукашенко орден из-за войны в Украине

Многодетная мама Елена Яковишина вернула Александру Лукашенко орден Матери в знак протеста против войны.

Елена является гражданкой Украины, но постоянно проживает в Беларуси. Женщина родилась в Николаеве, окончила Киевский национальный университет технологий и дизайна. Она мать семерых детей: сыновьям Яковишиных 14 и 11 лет, дочерям 12, 9 и 5, младшим двойняшкам 6 месяцев.

В письме на имя Александра Лукашенко женщина поблагодарила «беларусскую землю и замечательный беларусский народ за гостеприимство и поддержку, за ту доброту и заботу, которые находила здесь все годы».

Однако сейчас, когда ее народ переживает неимоверные страдания, боль и ужасы развязанной Российской Федерацией войны, Лукашенко не только не осудил агрессора вместе со всем цивилизованным миром, но и оказывает ему политическую и военную поддержку, сообщают белорусские медиа.

«Более того, вы предоставляете территорию Беларуси для размещения и вторжения на территорию суверенного государства Украины — моей родины — войск агрессора, пусков смертоносных ракет моего народа, по мирным городам», — написала Яковишина в обращении.

Елена отправила обратно в администрацию президента орден, которым она была награждена в 2019 году, а также свидетельство к нему.