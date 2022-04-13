ОБСЕ не признала Беларусь и НАТО участниками конфликта в Украине

Россия и Украина являются сторонами вооруженного конфликта, при этом Беларусь, которая позволяет использовать территорию для нанесения ударов, не обладает таким статусом.

Об этом говорится в докладе Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), опубликованном на сайте организации, передает РБК.

«И Россия, и Украина являются государствами — сторонами вооруженного конфликта <...>. Хотя Беларусь позволяет использовать свою территорию для нанесения российских ударов по Украине, миссия считает, что по состоянию на 1 апреля она не является стороной вооруженного конфликта до тех пор, пока сама не совершает актов насилия или других действий, которые представляли бы собой прямое участие в военных действиях», — говорится в документе.

Также в ОБСЕ заявили, что не считают НАТО стороной конфликта. «Аналогичным образом государства — члены НАТО не являются сторонами конфликта лишь на основании факта поставок оружия или обмена разведывательной информацией», — говорится в докладе.

Эксперты вместе с тем заявили, что и Беларусь, и государства - члены НАТО «несут повышенную ответственность за обеспечение соблюдения» международного гуманитарного права теми сторонами, которых они поддерживают.

В ОБСЕ также считают, что Луганская и Донецкая народные республики «находятся под полным контролем России». «Поэтому Россия несет ответственность за их поведение, и к их поведению применимо международное гуманитарное право в части международного вооруженного конфликта. В любом случае это было бы так, если бы эти «республики» были на самом деле независимыми государствами, как утверждает Россия, а не просто военными союзниками России», — говорится в докладе.