Последнее обновление: 28.03.2022 09:43

Запущенная из Беларуси ракета уничтожила нефтебазу в украинском Луцке

Крылатая ракета по Волыни была выпущена со стороны Беларуси, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"О ракетном ударе на Волыни. Крылатая ракета была выпущена со стороны Республики Беларусь", - отметил он.

Позже он сообщил: "Что касается прогремевших взрывов. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!".

Тем временем, Генштаб ВС Украины оценивает как высокую вероятность вторжения вооруженных сил Беларуси. Россия продолжает перемещать в Беларусь подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа, а в Калинковичи свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".

"На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины. Продолжается ведение воздушной разведки на направлениях Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет к ОТРК "Искандер-М", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что подразделения, понесшие существенные потери, обычно отводятся на территорию Беларуси: в частности из Киевской области в Беларусь вывели до 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

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