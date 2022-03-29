Украина национализирует белорусские фуры

Бюро экономической безопасности (БЭБ) национализировало 7 грузовых автомобилей, принадлежащих компаниям из Беларуси и России.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Сотрудники БЭБ совместно с Волынской областной военной администрацией обнаружили на одном из пунктов пропуска государственной границы с Беларусью 7 грузовых транспортных средств, которые принадлежат компаниям из Беларуси и России. Обнаруженные грузовики осуществляли вывоз ТМЦ в Беларусь во время военного положения. Ориентировочная общая стоимость транспортных средств составляет около 9 млн гривен", - говорится в сообщении.

Уже передано три грузовика на нужды Вооруженных сил Украины. Сейчас принимаются меры с целью изъятия других четырех грузовых автомобилей и принятия решения о дальнейшей передаче их военным, добавили в ведомстве.