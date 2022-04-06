Последнее обновление: 06.04.2022 12:46

Россия продолжает использовать Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине

Российские истребители снова ударили с территории Беларуси по западу Украины, вероятно, целясь в объекты во Львовской области, сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

"В конце прошлых суток истребители оккупантов с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины. Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области, но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ВК "Запад" две крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет врага в цель", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки ВС ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет российских военных.

В ночь на 5 апреля украинские силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты, которые также были выпущены из истребителей с территории Беларуси.

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