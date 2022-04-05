Байдена просят расширить ассортимент оружия для отправки в Украину

Межпартийная группа американских законодателей пытается убедить администрацию президента США Джо Байдена расширить список вооружений, поставляемых в Украину.

По словам законодателей, в список, основанный на требованиях украинского руководства, среди прочего включены ракеты класса земля-воздух, штурмовики и противокорабельные ракеты, сообщает CNN.

В запросе упоминаются также ракеты для борьбы с воздушными целями "Стингер" и противотанковые ракеты "Джавелин", запас которых в Украине иссякает, а также беспилотники с большим радиусом действия, которые могли бы нарушить линии снабжения российских войск и противодействовать тактике осады, особенно на востоке Украины.

В администрации Байдена, в свою очередь, утверждают, что США и их союзники по НАТО и без того небывалыми темпами снабжают Украину оружием, уже предоставив помощь на сотни миллионов долларов.