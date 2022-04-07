Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины

Сенат США в среду одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. Закон о ленд-лизе действовал с марта 1941 года по август 1945-го, союзникам Соединенных Штатов передали материалы на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.

Группа законодателей от Демократической и Республиканской партий внесла документ в верхнюю палату в конце января, еще до начала российской военной операции на Украине, после появления в СМИ сообщений о подготовке Москвой вторжения. Законопроект предполагает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями по поставкам вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». Документ позволит главе государства обходить бюрократические препятствия — это ускорит доставку оружия, передает РБК.

Действие расширенных полномочий американского лидера истекает в случае прекращения конфликта (под конфликтом авторы подразумевают происходящее в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма к России в 2014 году) и сокращения числа российских войск у украинской границы до состояния марта 2021 года. В законопроекте отмечается, что кибератаки, осуществляемые из России и направленные на объекты критической инфраструктуры Украины, будут классифицироваться как вооруженное нападение.

Теперь документ должна одобрить палата представителей.