Правила маркировки в ЕАЭС распространили на икру, велосипеды, смазочные масла и антисептики

Совет Евразийской экономической комиссии, рассмотрев предложения Российской Федерации, принял решения об установлении общих правил цифровой маркировки в отношении ряда новых категорий товаров.

Как сообщает ЕЭК, речь идет об икре осетровых и лососевых рыб, велосипедах и велосипедных рамах, отдельных видах смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, косметической продукции с антимикробным действием, а также дезинфицирующих средствах.

«Расширение числа маркируемых товаров свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что маркировка новых групп товаров будет производиться, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной решением Совета ЕЭК в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.