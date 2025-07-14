Последнее обновление: 14.07.2025 14:43

Вертолет Ми-24 ВС Беларуси сбил летевший в Украину российский дрон

Вертолет Ми-24 воздушных сил Беларуси 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БПЛА типа "Гербера", который летел в сторону Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских беспилотника. Вертолет белорусских сил ПВО во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Обломки сбитого БПЛА упали на территории Гомельской области.



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