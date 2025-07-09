В ЕАЭС навигационные пломбы будут применяться для никотиносодержащей продукции

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об определении дополнительных категорий товаров, для отслеживания перевозок которых будут применяться навигационные пломбы, согласно соглашению о применении в Евразийском экономическом союзе таких пломб для отслеживания перевозок от 2022 года.

Соглашение вступило в силу. Страны ЕАЭС завершают мероприятия, необходимые для запуска отслеживания перевозок, после чего Комиссия примет соответствующее решение.

Как сообщает ЕЭК, предлагаемое регулирование затронет никотиносодержащую продукцию, никотиновое сырье, классифицируемые в товарных позициях 2404, 2939 79 000 0, 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, вывозимые с территории Союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта автомобильным транспортом.

Отслеживание этих товаров начнется с первого этапа отслеживания перевозок в соответствии с соглашением.

Решение Совета ЕЭК подготовлено на основе предложений предпринимателей при их непосредственном участии в работе экспертной группы комиссии. Его реализация позволит пресечь распространение в ЕАЭС нелегальной никотиносодержащей продукции, считают в ЕЭК.