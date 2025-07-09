Последнее обновление: 09.07.2025 18:00

ЕСПЧ признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и сбитии MH17

Категории: Россия ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по крупнейшему межгосударственному делу против России, объединяющему жалобы Украины и Нидерландов.

В частности, суд установил ответственность Российской Федерации за многочисленные массовые и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины до и после 24 февраля 2022 года.

Согласно решению суда, Россия виновна "в произвольных убийствах гражданских лиц и военнопленных, незаконных задержаниях, пытках, бесчеловечном обращении, игнорировании последствий ударов по гражданскому населению, системном подавлении украинской идентичности, а также насильственном вывозе украинских детей и гражданских лиц на оккупированные территории или вглубь России".

Кроме того, ЕСПЧ подтвердил, что пассажирский рейс MH17 Malaysia Airlines, сбитый 17 июля 2014 года над Донбассом, был уничтожен ракетой из российского ЗРК "Бук", и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета, в том числе 196 граждан Нидерландов. По объему доказательной базы и количеству потерпевших это дело стало одним из самых масштабных межгосударственных исков в истории ЕСПЧ. К нему в качестве третьих сторон присоединились 26 государств, которые подали письменные заявления на стадии рассмотрения дела по существу.

Напомним, что рейс MH17 следовал по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование