Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России

Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау самостоятельно, не дожидаясь финансирования от России. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.

Речь об одной из трех станций, которые Казахстан намеревался строить совместно с РФ. Ранее вице-премьер Роман Скляр сообщил, что у российской стороны возникли проблемы с финансированием проекта.

«По трем ТЭЦ изначально рассматривался вариант реализации совместно с российскими партнерами. Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования со стороны РФ. Поэтому строить ТЭЦ в Кокшетау мы начали своими силами, не обращаясь ни к кому.

«Самрук-Энерго» занимается, ведутся работы на площадке», - сказал Бектенов, которого цитирует «Курсив.kz».

Казахстан, по его словам, сейчас ожидает ответа от России по финансированию оставшихся двух ТЭЦ — в Усть-Каменогорске и Семее. Если ответ не придет в ближайшее время, страна также приступит к реализации проектов самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует построить совместно с Россией три угольные ТЭЦ в Семее (360 МВт), Усть-Каменогорске (360 МВт) и Кокшетау (мощностью 240 МВт). Позже администрация Акмолинской области решила перенести место строительства новой ТЭЦ из Кокшетау в Зерендинский район.

К реализации проектов планировалось привлечь ПАО «Интер РАО» в качестве генерального подрядчика. В Минэнерго Казахстана отмечали, что основной сценарий финансирования — это заем правительства РФ с субсидированием. Однако в мае казахстанский вице-премьер Роман Скляр заявил о проблеме с получением льготного экспортного финансирования на оборудование для строительства и работы ТЭЦ. Он заявил, что Казахстан будет искать новых инвесторов, если российская сторона не сможет выделить деньги для поставки оборудования.