Украинская армия задействовала против России «тихого ловца дронов»

Украинская армия в конце июня получила первый самолет типа SharkU1 – модернизированный ультралегкий аппарат, разработанный в Чехии и Словакии и предназначенный для ведения радиоэлектронного боя.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, это «перспективный способ противостоять атакам дронов», особенно иранских «Шахедов», которые использует Россия.

Основой для нового SharkU1 стал Shark 600, обычный ультралегкий моторный самолет (ULM), который словацкая компания Shark Aero переоборудовала для военных целей. В итоге получился аппарат, способный вести радиоэлектронный бой – он предназначен для подавления навигации и связи вражеских беспилотников.

Самолет впервые был без размаха представлен публике на июньском авиасалоне в Париже. Использование столь малых самолетов на фронте может показаться необычным, но, по мнению экспертов и командования украинской армии, оно оказывается эффективным. SharkU1 называют «тихим охотником на дроны».

Аппарат оснащен двумя ключевыми системами: одна глушит сигналы GNSS (например, GPS), другая вмешивается в видеопередачу и управляющие сигналы дронов. В результате дрон может отклониться от цели или, в некоторых случаях, полностью потерять управление и упасть. Эффективная дальность действия SharkU1 составляет 4,5 километра при высоте полета 1800 метров, пишут чешские СМИ.

SharkU1 способен набирать высоту до 5500 метров, его крейсерская скорость достигает 270 км/ч, а максимальная – до 300 км/ч. Самолет оснащен карбюраторным двигателем Rotax мощностью 100 л.с., дополненным мощным генератором, питающим системы радиоэлектронного подавления. Дальность автономного полета машины составляет до двух тысяч километров.

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский охарактеризовал использование таких модифицированных самолетов как «обнадеживающее направление».

«Некоторые уже у нас есть, другие создаются благодаря поддержке наших международных партнеров. Нас ждут современные машины, оснащенные продвинутой навигацией и оружием, которые усилят наши возможности по отражению российских дронов», - сказал он.

Дополнительные поставки SharkU1 пока официально не подтверждены.