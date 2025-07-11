Грузооборот морских портов России в I полугодии снизился на 5,4%

Грузооборот морских портов России за шесть месяцев 2025 года уменьшился на 5,4% в годовом измерении, до 425,2 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухогрузов составил 204,4 млн тонн (-7,4% к январю-июню 2024 года), в том числе: угля - 95,7 млн тонн (+0,6%), грузов в контейнерах - 27,3 млн тонн (-1,3%), минеральных удобрений - 23,2 млн тонн (+8,8%), зерна - 16,4 млн тонн (-56,4%), черных металлов - 12 млн тонн (+23,6%), руды - 6,7 млн тонн (+37,5%), грузов на паромах - 4 млн тонн (+2,4%).

Перевалка наливных грузов в отчетном периоде составила 220,8 млн тонн (-3,5%), в том числе сырой нефти - 133,5 млн тонн (-3,4%), нефтепродуктов - 63,3 млн тонн (-5%), сжиженного газа - 19 млн тонн (+2,2%), пищевых грузов - 2,8 млн тонн (-17,1%).

В I полугодии 2025 года экспортных грузов было перегружено 334,4 млн тонн (-5,8%), импортных - 20,9 млн тонн (+1,1%), транзитных - 36,4 млн тонн (+5,9%), каботажных - 33,5 млн тонн (-14,4%).