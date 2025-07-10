Последнее обновление: 10.07.2025 18:00

Россия ночью запустила по Украине 400 дронов и 18 ракет

Россия ночью атаковала Украину 18 ракетами и 400 дронами. Об этом в Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, главной целью российских атак были Киев и область. Воздушная тревога длилась 10 часов.

Он выразил соболезнования семьям двух погибших при ночной атаке Киева женщин и призвал страны Запада усилить санкционное давление на Россию.

«Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины. Задания абсолютно четкие. На такие российские удары следует отвечать жестко», - написал Зеленский.

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