Норвегия хочет ужесточить требования к российским кораблям в своих водах

Власти Норвегии хотят запретить крупногабаритным российским судам плавать в норвежских водах без сопровождения лоцмана. Соответствующее предложение норвежское правительство опубликовало в пятницу.

Сейчас российские суда могут самостоятельно совершать рейсы через территориальные воды Норвегии, которые требуют сопровождения лоцмана, если их штурманы имеют соответствующее разрешение норвежского правительства.

Правительство Норвегии предлагает отменить это исключение и сделать лоцманское сопровождение для российских судов обязательным.

Как пояснила министр рыбного хозяйства и по морским вопросам Марианне Сивертсен Несс, цель нововведения – "ограничить возможность разведывательной деятельности" России с помощью гражданских судов.

Предложение выносится на общественное обсуждение до конца августа. На это время Морское управление Норвегии приостанавливает рассмотрение заявлений российских штурманов о выдаче или возобновлении разрешений.