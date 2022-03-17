Последнее обновление: 17.03.2022 08:56

США поставят Украине камикадзе-дроны

В среду президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных 800 млн долларов в военной помощи Украине.

Байден сказал, что, кроме прочего, в этот пакет помощи войдут беспилотные летальные аппараты - но не уточнил, какие.

Источники телеканалов CNN, NBC и издания Politico говорят, что США могут отправить Switchblade - барражирующие боеприпасы, известные также как камикадзе-дроны.

Военные эксперты отмечают, что существуют две версии таких беспилотников - Switchblade 300 и Switchblade 600, и последняя оснащена противотанковыми снарядами.

Пока не известно, какую модель может получить украинская армия.

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