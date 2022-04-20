США отправят еще семь самолетов военной помощи Украине в ближайшие сутки

В Европу прибыл самолет американской помощи для обеспечения безопасности Украины, и в ближайшее время ожидается отправка еще семи.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США на брифинге для прессы во вторник, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Рейс с помощью США в области безопасности для Украины в рамках пакета военной помощи на сумму в 800 миллионов долларов прибыл вчера в Европу, сообщил чиновник.

Он не смог сказать наверняка, когда именно эта помощь прибудет в Украину "наземным транспортом", но сообщил, что "ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают" с самолетов и "должным образом загружают" для отправки в Украину.

"В следующие 24 часа мы ожидаем, что будет более полудюжины, скорее около семи рейсов с различным количеством материалов в соответствии с утвержденным на прошлой неделе пакетом мер на 800 миллионов долларов", - сказал чиновник.