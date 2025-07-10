Россия массированно атаковала Киевскую область и Киев в течение почти 10 часов

В ночь на 10 июля Россия массированно атаковала Киевскую область в течение почти 10 часов, запуская ударные дроны и ракеты. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Согласно информации, в Обуховском районе ранение получил 51-летний мужчина, он в больнице.

В целом последствия атаки фиксируются в четырех районах области.

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме произошел пожар, его потушили. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

В Вышгородском районе горел гараж.

В Бориспольском и Обуховском районах повреждены частные дома.

Количество поврежденных объектов может увеличиться, подчеркнул глава ОВА.

Киев ночью также подвергся массированному налету беспилотников и ракет.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате ночного удара в 8 районах Киева пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

В Подольском районе столицы погибли две женщины: 68-летняя жительница Киева и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена, уточнил Клименко.

«Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью», - написал он.

Кроме того, в различных местах украинской столицы произошли пожары зданий и автомобилей.

Утром в Киеве наблюдается сильное задымление. Городская администрация рекомендовала жителям украинской столицы по возвращении домой из укрытий не открывать окна.