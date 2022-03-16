Последнее обновление: 16.03.2022 19:13

Зеленский призвал США закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Конгрессом США призвал закрыть небо над Украиной или помочь с противовоздушной обороной.

“Российские войска уже выпустили по Украине почти тысячу ракет. Бесчисленное количество бомб. Они используют дроны, чтобы прицельней убивать. Это террор, которого Европа не видела уже 80 лет. И мы просим об ответе. Ответ от мира. Об ответе на террор. Разве это слишком большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону - это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону. Условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города”, - сказал Зеленский, передает УНН.

По его словам, если для США это чересчур, Украина предлагает альтернативу.

«Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. С-300 и другие подобные системы. Вы знаете, насколько много зависит на поле боя от способности применить авиацию. Мощную авиацию. Для защиты своих людей. Своей свободы. Своей земли. Самолеты, которые могут помочь Украине. Которые могут помочь Европе. И вы знаете также, что они есть. Не в украинском небе. Не защищают наших людей", - констатировал президент Украины.

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