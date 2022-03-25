Польша, Чехия и Словения предложили план спасения Украины из 10 пунктов

Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной в издании Politico.

"Прошел месяц, как Россия начала полномасштабное наступление на Украину. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против России, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше, и быстро", - заявил Моравецкий.

Он напомнил о своем визите вместе с премьер-министром Словении Янезом Яншей, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и лидером партии власти Польши Ярославом Качиньским в Киев, отметив, что Украина и президент Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий.

Поэтому, кроме призывов к скорейшему прекращению перечисления России платежей за нефть, газ и уголь, Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов для поддержки Украины и прекращения войны.

Во-первых, необходимо отключить все российские банки от интернациональной платежной системы SWIFT, иначе экономика РФ адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель.

Во-вторых, необходимо ввести единую политику предоставления убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве.

В третьих, нужно полностью остановить российскую пропаганду в Европе.

В четвертых, нужно заблокировать российские корабли в европейских портах.

В-пятых, необходимо ввести такую ​​же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России.

В-шестых, нужно ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды.

В-седьмых, нужно приостановить выдачу виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС - российский народ должен понять, что он получает последствия из-за этой войны.

В-восьмых, нужно ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия".

В-девятых, необходимо ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

В-десятых, нужно исключить Россию из всех международных организаций – нельзя сидеть за одним столом с преступниками.

Если это не остановит войну, отмечает Моравецкий, нужно идти дальше.

"В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективных санкций, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины нашими собственными щитами", - заявляет премьер-министр Польши.

"Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где красная линия — линия, которую он не может переступить. То, что у России есть ядерный арсенал, не может быть поводом для пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдерживать. Иначе Путин пойдет дальше.

Что мы будем делать, если Путин в следующий раз потянется к Кишиневу, столице Молдовы? Или если он нападет на Вильнюс и Варшаву? Что если он захочет оккупировать Хельсинки? Начнем ли мы относиться к этой угрозе серьезно только тогда, когда он пошлет танки на Берлин? Линия должна быть проведена, и она должна быть проведена сейчас", - добавил Моравецкий.