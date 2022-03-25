Последнее обновление: 25.03.2022 22:15

Россия нанесла ракетный удар по Виннице

Российские военные нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице.

"Сегодня, 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные - попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре", - говорится в сообщении Командования Воздушных Сил, передает УНН.

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что Винница под ракетным обстрелом. Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги - прятаться в укрытие.

Последствия ракетного удара уточняются.

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