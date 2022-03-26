Россия перебрасывает в Украину военных из Южной Осетии и Абхазии, которых большая часть мира считает территорией Грузии.

В частности, об этом написали The Washington Post (со ссылкой на разведданные Пентагона) и CNN (ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника). При этом точное число перебрасываемых военных изданиям неизвестно.

О том, что в направлении Украины двигаются "российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии" еще 20 марта сообщал проект Conflict Intelligence Team (CIT). А за два дня до этого о переброске говорил и временный представитель Украины в Тбилиси Андрей Касьянов, передает BBC.

На территории Южной Осетии находится 4-я гвардейская военная база Сухопутных войск ВС России, в Абхазии - 7-я база. На момент создания этих баз в 2009 году численность персонала каждой составляла 1400 человек.