За российскую резолюцию по Украине в СБ ООН проголосовали только она сама и Китай

Проект российской резолюции по Украине ожидаемо провалился в Совете безопасности ООН: за него проголосовали только сама Россия и Китай.

Остальные 13 стран-членов Совета безопасности просто воздержались. Накладывать вето на резолюцию постоянные члены СБ - США, Британия и Франция - не стали, передает BBC.

В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать не поэтому, а потому что в тексте, естественно, не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.

Соавторами российского проекта резолюции согласились стать Беларусь, Сирия и Северная Корея, но они сейчас не входят в Совет безопасности.