Украина и Россия совершили первый полноценный обмен военнопленными

Сегодня по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

Как сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, Украина обменяла 10 своих военнослужащих на 10 военных РФ.

Кроме того, Украины отправила в РФ 11 гражданских российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы, передает УНИАН.

В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", захваченных российскими военными при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.