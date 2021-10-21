Последнее обновление: 21.10.2021 17:29

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) решил сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении НБУ.

«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до целевых 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза», - сообщил в четверг регулятор, передает ТАСС.

НБУ с 5 марта 2021 года повысил учетную ставку с 6% до 6,5% годовых впервые с апреля 2019 года. Затем регулятор с 16 апреля поднял ее до 7,5% годовых, с 23 июля 2021 года - до 8%, с 10 сентября - до 8,5%.

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