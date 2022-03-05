В мире число заражений коронавирусом превысило 444,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 444110129 (+1698003 сутки) по данным Worldometer на 8:46 5 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6010213 (+8373) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 61169302 (+16286) человека, из них 71911 (-1219) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 376930614 (+1673344) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80895651 (+45698) случаями заражения, Индия – 42957477 (+5921), Бразилия – 28974315 (+68101), Франция – 22958320 (+57789) и Великобритания – 19119181 (+44740). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 266838, Германия – 203972, Вьетнам – 125587, Россия – 89174, Япония – 70958. Беларусь (1949) – на 53 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 983486, Бразилия – 651343, Индия – 514908, Россия – 354787 и Мексика – 319296. Беларусь – на 75 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1454, Россия – 776, Бразилия – 697, Мексика – 461, Индонезия – 328. Беларусь – на 53 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 927464 случая заражения коронавирусом и 6535 смертей.