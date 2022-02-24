Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Лукашенко подписал 24 февраля Указ № 68 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

«Документом предусмотрен призыв в 2022 году в Вооруженные Силы до 150 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Мероприятия, предусмотренные Указом, проводятся Вооруженными Силами Беларуси ежегодно на плановой основе и не связаны с обстановкой в регионе», - утверждается в сообщении.