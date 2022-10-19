Минобороны РБ с 24 октября начнет отправку в войска «осенних» призывников

В Вооруженных Силах с 24 октября начнется отправка граждан РБ, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части.

«В первый день в войска будет направлено около 1 000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 ОУЦ и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в октябре-ноябре планируется направить около десяти тысяч человек», - говорится в сообщении Минобороны РБ.

«Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около двухсот человек», - отмечается в сообщении.

На призывные комиссии осенью текущего года подлежит вызову около 60 тысяч молодых людей.

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено в соответствии с законодательством своевременно, в октябре-ноябре.