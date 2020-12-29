Лукашенко перетряхнул командование ВВС и войск ПВО

Лукашенко провел кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

Генерал-майор Сергей Трус освобожден от должности начальника Главного штаба - первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, который соответственно освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.

Вакансия заполнена полковником Дмитрием Михолапом, следует из подписанных сегодня указов.