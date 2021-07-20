Лукашенко объявил об осеннем призыве в армию

Лукашенко 20 июля подписал Указ № 277 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

«В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2021 года на срочную военную службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку», - говорится в официальном комментарии.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.