Последнее обновление: 11.09.2022 11:46

Власти Беларуси сформировали первый отряд народного ополчения на границе с Россией

Белорусские власти сформировали первый отряд народного ополчения с участием жителей в поселка Лобжа Климовичского района Могилевской области.

С ополченцами в местном клубе встретился начальник управления территориальной обороны - замначальника Генштаба ВС РБ Андрей Матиевич. В ходе встречи было отмечено, что основными задачами народного ополчения является защита домов местных жителей, населенных пунктов от мародеров, тесное взаимодействие с формированиями вооруженных сил, милицией, участие в охране общественного порядка.

В первом отряде народных ополченцев 22 человека. Климовичский район граничит с двумя районами Смоленской области РФ.

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