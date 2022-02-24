Последнее обновление: 24.02.2022 14:19

Минобороны: Беларусь закрыла часть воздушного пространства для полетов гражданских самолетов

Генштаб Вооруженных Сил Беларуси принял решение о закрытии с 12.00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства РБ для полетов гражданских воздушных судов.

«В целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства Республики Беларусь… по рубежу: Государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части Государственной границы Республики Беларусь до Высокое. Высоты действующего ограничения от 0 до 19 800 м», - говорится в сообщении ведомства.

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