Белавиа пока не полетит в Крым

На прошедшей в пятницу встрече в Сочи Лукашенко и Путин якобы договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города, утверждает тг-канал «Пул первого».

В минувшую субботу в вечернем эфире зомбоящика первый вице-премьер РБ Николай Снопков назвал потенциальные новые направления, куда могут полететь самолеты Белавиа, после того как многие страны мира отказались принимать самолеты госкомпании и закрыли для них воздушное пространство.

Снопков назвал актуальными полеты в страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала и Алтая. Пока, в этом списке нет Крыма...

«Уверен, [Belavia] … уже принимает решение об изменении модели бизнеса: может быть, другие самолеты, другие направления, другая конструкция полетов вообще. Уверен, мы будем наращивать в тех странах, где нас пускают», - сказал Снопков.

Говоря о других самолетах Снопков не уточнил, рассчиталась ли Белавиа за поставленные в лизинг самолеты (ответ – нет, ред.), чтобы обновлять летный парк. Первый вице-премьер не сказал, как национальны перевозчик попадет в страны «где нас пускают» при закрытом небе в западном направлении.

В свою очередь, гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец на YouTube-канале «Соловьев Live» заявил, что одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как части России».

«Будет политическое решение — будем смотреть», - сказал Чергинец, отметив , что есть и коммерческие вопросы.

По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами: «То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем».