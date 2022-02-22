Последнее обновление: 22.02.2022 13:45

Украина отозвала из Москвы временного поверенного

Украинский МИД отозвал для консультаций временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило.

"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики, временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций", - говорится в сообщении МИД Украины.

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