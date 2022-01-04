Единственный аккредитованный в Москве украинский журналист покинул РФ

Единственный аккредитованный в Москве украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк выехал из России после вызова на допрос в прокуратуру РФ.

Об этом он рассказал в интервью украинскому интернет-телеканалу "Громадское" в понедельник, 3 января. "Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности". - заявил Цимбалюк.

По его словам, в последнее время было много сигналов, что власти РФ "взялись" за него. "Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю...", - рассказал он.

В декабре Цимбалюка пригласили на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Однако позднее телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что журналиста вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по административному производству о возбуждении вражды и ненависти к россиянам, передает DW.

В день пресс-конференции стало известно, что прокуратура пока отказалась от допроса журналиста, но, видимо, он решил не рисковать. При этом, по словам Цимбалюка, ему неизвестно, заведено ли вообще в России дело против него. "Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить", – рассказал журналист.

Роман Цимбалюк известен жесткой проукраинской позицией и активно участвовал в популярных политических ток-шоу на российском ТВ, а также в пресс-конференциях Владимира Путина.