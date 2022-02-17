В мире число заражений коронавирусом превысило 418,16 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 418177100 (+2152099 сутки) по данным Worldometer на 6:49 17 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5869057 (+12282) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 70786579 (-577764) человек, из них 84455 (-759) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 341521464 (+2717581) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79785241 (+114668) случаями заражения, Индия – 42754315 (+30757), Бразилия – 27812210 (+147252), Франция – 21976290 (+98735) и Великобритания – 18447706 (+54218). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 234886, Россия – 179284, Бразилия – 147252, США – 114668, Франция – 98735. Беларусь (7919) – на 43 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 952603, Бразилия – 640868, Индия – 510441, Россия – 342383 и Мексика – 313608. Беларусь – на 75 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2802, Бразилия – 1046, Россия – 748, Мексика – 643, Индия – 538. Беларусь – на 63 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 851636 случаев заражения коронавирусом и 6295 смертей.