В мире число заражений коронавирусом превысило 416,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 416025001 (+2047397 сутки) по данным Worldometer на 6:55 16 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5856775 (+12047) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 71364343 (-893290) человека, из них 85214 (+155) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 338803883 (+2928640) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79629064 (+94818) случаями заражения, Индия – 42723558 (+30615), Бразилия – 27664958 (+123827), Франция – 21877555 (+142253) и Великобритания – 18393951 (+46186). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 177515, Россия – 166631, Франция – 142253, Бразилия – 123827, США – 94818. Беларусь (5146) – на 47 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 949248, Бразилия – 639822, Индия – 509903, Россия – 341635 и Мексика – 312965. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2202, Бразилия – 909, Россия – 704, Индия – 515, Франция – 390. Беларусь – на 64 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 843717 случаев заражения коронавирусом и 6278 смертей.