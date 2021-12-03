Глава МИД Украины: Лукашенко "сжег мосты" в отношениях с Украиной

Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, "сжег мосты" в отношениях с Киевом. заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что планирует посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины», - сказал Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv.

Он также допустил возможность вторжения с территории Беларуси.

«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности», - сказал Кулеба.

«Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска в настоящее время являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать», - подчеркнул глава МИД Украины.

«… указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России», - добавил он.